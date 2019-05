Berros de auxilio nunha céntrica rúa de Vigo

Ás 06:30 horas do luns cando varias chamadas realizadas á sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo alertaban sobre berros de auxilio nunha céntrica rúa desta cidade.

Ás 06:30 horas do luns cando varias chamadas realizadas á sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo alertaban sobre berros de auxilio nunha céntrica rúa desta cidade.