Bitcoin Evolution opiniones 2020 – ¿Es realmente una estafa?

Las criptodivisas son una de las palabras de moda con el Bitcoin a la cabeza, que está cerrando un excelente 2020, con una cotización que ha superado por primera vez los 20.000 dólares. El bitcoin ha salido fuertemente fortalecido en el año de la pandemia, debido a la emisión de moneda que han hecho los bancos centrales, mientras que la cantidad de bitcoins siempre permanecerá fija en 21 millones.

Es por ello que todos los servicios o plataformas relacionados con esta criptodivisa están llamando la atención de los usuarios que desean obtener dinero extra más allá de sus ocupaciones habituales

Hoy te contaremos de Bitcoin Evolution, un servicio que se propone impulsar a sus usuarios a ser financieramente libre.

¿Qué es Bitcoin Evolution?

La plataforma es un software de comercio automatizado, que fue diseñada para intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas, y generar ganancias masivas para los comerciantes las 24 horas del día. La plataforma se jacta de basarse en señales de los mercados, y predecir movimientos futuros segundo a segundo. Además, realizar las operaciones de compra venta en forma autónoma, por lo que los traders no requieren ser comerciantes expertos para obtener ganancias.

Características principales de Bitcoin Evolution

A continuación algunas de sus características principales de Bitcoin Evolution, según sus creadores.

Estrategias Efectivas: Según sus desarrolladores, el algoritmo tiene un salto de 0,01 segundos en analizar los cambios del mercado, por lo que siempre estará un paso adelante en la toma de decisiones

Permite generar ganancias más allá de la experiencia: tal cual se ha explicado, por la capacidad de tomar decisiones autónomas.

Señales comerciales precisas: Según el sitio oficial, sus algoritmos tienen un 99,4% de eficacia, para poder tener beneficios diarios.

Backtesting: El software permite también simular operaciones, sin probar con dinero real, estrategias que siguen diferentes plataformas en el mundo del trading online.

Trading de demostración: También explican que cuenta con traders reales, que pueden mostrar los resultados del uso de la plataforma.

Bitcoin Evolution requiere para comenzar a operar un depósito de $250.

¿Es real Bitcoin Evolution? ¿Es una estafa?

Respecto a si es real , si es una estafa, o no, no es sencillo de saberlo a priori. El mercado de criptodivisas requiere contar con conocimientos iniciales de conceptos como billeteras virtuales que no son fáciles de comprender por gran parte de la población.

A priori y en teoría parece ser una buena estrategia. Dejarles nuestros primeros 200 euros a un algoritmo automático que compra y vende modificando sus estrategias por milisegundos. Aunque cabe destacar que Internet está lleno en la actualidad de soluciones de trading y brokers online que prometen “el oro y el moro”, a sus usuarios.

Consejo final sobre Bitcoin Evolution

Consejo final, Bitcoin evolution parece en principio parece ser una buena alternativa, pero como en todos los casos recomendamos buscar reseñas, acceder a YouTube o ingresar a foros temáticos antes de elegir dónde invertir nuestro dinero, que tanto ha costado obtener.