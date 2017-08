O BNG condena o novo asasinato machista e pide máis medios para combatelo

Print This Post

O BNG amosa a súa condena e repulsa ante un novo asasinato machista e o intento de secuestro dun menor en A Coruña e transmite toda a súa solidariedade e afecto á familia e persoas queridas. A deptuada do BNG, Noa Presas pide máis medios para loitar contra a violencia de xénero e asegura que os factores de risco increméntase durante o verán, ” o terrorismo machista non colle vacacións e por iso hai que reforzar os medios para combatelo nesta época do ano”.