BNG critica o documento da Comisión de Reconstrución porque non supón unha saída xusta da crise

BNG critica o documento da Comisi贸n de Reconstruci贸n porque non sup贸n unha sa铆da xusta da crise O deputado N茅stor Rego votou non ao ditame da Comisi贸n de Reconstruci贸n Social e Econ贸mica porque non incorpora pol铆ticas transformadoras que eviten que a crise a paguen de novo os traballadores e traballadoras, nin tampouco asegura unha xesti贸n p煤blica e de calidade da sanidade e dos servizos sociais.