BNG exixe á Xunta que rectifique e inclúa aos celadores e celadoras do hospital Montecelo na primeira fase de vacinación

O BNG vén de rexistrar unha batería de iniciativas no Parlamento galego para instar á Xunta a incorporar no plan de vacinación da COVID desenvolvido no hospital Montecelo de Pontevedra ao colectivo de celadores e celadoras, logo de que este grupo de profesionais quedara excluído da administración da vacina neste centro sanitario.

A portavoz nacionalista de Sanidade, Montserrat Prado, advirte que as e os celadores forman parte do grupo de profesionais sanitarios que traballan en primeira liña e, polo tanto, “teñen maior risco de exposición por levar a cabo actividades de atención directa de pacientes con coronavirus, igual que o resto de colectivos que si foron vacinados”.

Neste sentido, Prado lembra a recente denuncia deste colectivo pola discriminación sufrida, pese a que na primeira fase da Estratexia de vacinación do Goberno galego non se establece ningún tipo de diferenciación entre profesionais e só se establece “persoal de primeira liña no ámbito sanitario”. Así, subliña que durante os catro días nos que se estiveron administrando as vacinas unicamente se incluíron 24 celadores e celadoras dos arredor de 350 que traballan nos hospitais Provincial e Montecelo.

A deputada engade que, ademais, destes 24 profesionais, 20 pertencen ao Provincial, cando o hospital COVID de referencia é o Montecelo. Ao seu xuízo, a denuncia gana aínda máis xustificación ao constatar que o Sergas ten vacinado colectivos sen contacto con doentes, como é o caso do persoal de informática. “Esta discriminación -explica- vense sumar a unha longa lista, xa que no que vai de pandemia, non se lles entregaron EPIs e despois tampouco máscaras do tipo FPP2”, exemplifica.

Para Prado, “non hai absolutamente ningunha xustificación” para non vacinar ao colectivo de celadores e celadoras, polo que reclama ao Executivo galego que rectifique, “remate coa improvisación coa que está levando a cabo a campaña de vacinación” e proceda á subministrar a vacina a estas e estes profesionais, “tamén en primeira liña no ámbito sanitario”.