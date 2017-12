O Bng de Mos reúnese cos afectados polo proxecto do RC Celta en Mos

Print This Post

A obriga que ten o Bng de Mos é velar porque os dereitos dos cidadáns do concello non se vexan mermados por calquera tipo de proxecto que se queira levar a cabo no territorio municipal, sexa cal sexa o promotor de dito proxecto.

Por esta razón, o Bng de Mos mantén contactos coas Comunidades de Montes afectadas así como proximamente, coas comunidades de augas que verían danadas as captacións que dan auga a centos de veciños.

A inversión millonaria que parece que vai ter lugar, non é óbice para que as cousas non se fagan ben. Neste caso parece que se comezou a casa polo tellado, e anunciouse un investimento nun proxecto, sen ter asegurado nin un só metro cadrado de terreo.

O Bng seguirá fiscalizando todo este proxecto para evitar perxuizos aos nosos cidadáns