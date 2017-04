O BNG pide un servizo de transporte regular entre val miñor e o CUVI dentro do transporte metropolitano da Xunta de Galiza

299 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O BNG reclamou hoxe no Parlamento, a través dunha proposición non de lei defendida polo deputado nacionalista, Luís Bará, implantar un servizo de transporte regular entre o Val Miñor e o Campus Universitario de Vigo, inserido no Transporte Metropolitano da Xunta de Galiza. O grupo maioritario do Partido popular impediu que a proposta do BNG prosperara na comisión de Ordenación Territorial.

Na súa intervención, Bará considerou que a propia Universidade de Vigo en colaboración co resto das administración debe liderar a solución ao problema do transporte e que este debería ser xa implantado no curso 2017-2018. O deputado indicou que esta é “unha demanda unánime” da comunidade educativa, da Federación de AMPAS e máis de catro centos alumnos e alumnas prexudicados pola ausencia de transporte.

Pola súa parte, a portavoz popular, Ana María García Míguez coincidiu co deputado nacionalista en que a petición do transporte é “unha reclamación histórica” da comunidade universitaria do Val Miñor e de 408 alumnos e alumnas distribuídos entre os concellos de Baiona, Nigrán e Gondomar. A Xunta, dixo, xa está a traballar nun plan que se axuste ás necesidades da veciñanza e sería máis doado negociar un acordo se o alcalde de Vigo mantivera outra postura sobre o transporte metropolitano.

Bará replicou á portavoz popular que nese campus, ademais do alumnado, o profesorado e persoal non docente vese obrigado a utilizar o transporte privado polo que reiterou a necesidade de implantar o servizo de transporte, unha demanda, afirmou, trasladada ao Pleno da Mancomunidade do Val Miñor onde foi apoiada por unanimidade.

O deputado acusou á Xunta de “facer as cousas mal” e amosou a súa desconfianza nos plans anunciados pola portavoz popular. Ademais, criticou que García Míguez aludira á Área Metropolitana de Vigo, cuestión que, a xuízo do nacionalista, non está relacionada coa proposta do BNG.

Finalmente, o parlamentario reiterou que a solución pasa pola implicación dos concellos, Universidade, Goberno galego e Mancomunidade polo que pediu á Xunta “un compromiso” para elaborar un estudo na procura dunha rápida solución.





