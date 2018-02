O BNG recolle as reivindicacións do persoal sanitario dos Puntos de Atención Continuada

Connect on Linked in

O BNG mantivo a mañá de onte un encontro na cidade de Vigo con representantes do persoal sanitario dos Puntos de Atención Continuada (PACs) do Sergas, que desde hai meses se mobilizan para reclamar mellores condicións laborais e asistenciais. En comparecencia pública ás portas do PAC da cidade de Vigo, a deputada Montse Prado, que estivo acompañada polo responsábel local do BNG, Serafín Otero, expresou publicamente o total apoio do BNG ás demandas deste colectivo. “Imos dar traslado ao Parlamento galego toda a súa táboa reivindicativa, porque nos parece xusta. A inmensa maioría das cuestións que reclaman teñen a ver coa mellora da calidade asistencial”, explicou Prado.

O funcionamento dos PACs é para a fronte nacionalista un aspecto esencial na atención primaria e, polo tanto, ten un impacto real na calidade da asistencia sanitaria que se presta á poboación. Neste sentido, Prado expresou que “levamos moito tempo preocupadas pola situación do persoal sanitario, un persoal que leva feito moitos esforzos para que a situación de deterioro da sanidade pública teña as menores consecuencias posíbeis para as persoas”. A este respeito, a deputada lembrou como a chegada do Partido Popular ao goberno galego supuxo poñer en suspenso os acordos atinxidos en 2008 e que de se teren aplicado suporían unha mellora substancial da atención primaria, e de maneira singular o reforzamento dos PACs. “Vemos como o mesmo Partido Popular que proclama a saída da crise se nega unha e outra vez que esa presunta mellora se traduza na recuperación de dereitos do persoal do Sergas”, denuncia.

Condicións insoportábeis

“O persoal dos PACs, tanto médicos e médicas como persoal de enfermería, traballan nunha situación de estrés permanente que é insostíbel”, advirten desde o BNG poñendo o foco na falla de medios persoais e o continuado aumento da carga de traballo.

“Lamentamos que a atención primaria, que podería resolver unha parte importante das cuestións sanitarias, sexa onde o PP teña feito máis recortes nos últimos anos, por acima mesmo da media dos recortes no conxunto da sanidade”, critica Prado. “Con recortes non pode haber unha atención primaria en condicións”, enfatiza.