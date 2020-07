Bombeiros portugueses rescatan a un home que arrastraba a corrente do río en Arbo

Unha dotación de bombeiros portugueses sacaron da auga a un home que arrastraba a corrente do río en Arbo.

Malia a caer en zona galega, a auga foi levando á persoa ata o lado portugués onde o recolleu un grupo de bombeiros do país veciño.

Foron varios os veciños que chamaron ao 112 Galicia preto das sete da tarde para pedir axuda, pois o home estaba sendo arrastrado pola corrente e parecía ferido ou mesmo en estado de shock. Así, desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia pediuse a colaboración dos medios portugueses, así como dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudiron ao lugar a bordo do helicóptero medicalizado con base en Santiago co fin de axilizar o traslado en caso que fose necesario.

Con todo, a persoa foi recuperando sen pasar por alto algunhas lesións que presenta nas pernas.

Ademais, para este operativo foi necesaria a intervención da Garda Civil de Tráfico para facilitar a aterraxe da aeronave na PO-405.

Cae por un terraplén en Parada de Sil

Por outra banda, o 112 Galicia rexistrou outro rescate en Parada de Sil. Neste caso, tratouse dunha muller que caeu por un terraplén cando camiñaba á beira do río. A dificultade de acceder á ferida obrigou a activar un operativo de rescate no que participaron os voluntarios de Protección Civil da localidade, así como os membros do GES de Castro Caldelas.