Bos resultados dos equipos da UVigo de tenis na primeira fase do Campionato galego por equipos

Sen case tempo para adestrar despois da volta á actvidade tras a parada ocasionada pola covid-19, os equipos de tenis da UVigo acadaron na primeira fase do Campionato galego por equipos uns grandes resultados, sendo quen de clasificarse para loitar polo campionato nas súas respectivas divisións. O equipo feminino, na división de ouro, a máxima galega, clasificouse no segundo posto do grupo, chegando ás semifinais por segundo ano consecutivo. Pola súa banda, o equipo masculino A, división de prata, clasificouse 1° de grupo, tras gañar todos os encontros, o que lle outorga o pase directo ás semifinais e a loitar por acadar o campionato e o ascenso. Mentres, o equipo masculino B, que acadou o segundo posto de grupo, disputará os oitavos de final o vindeiro 26 de xullo contra o C.D.D.Sanxenxo e tentará acadar o ascenso e o campionato.

Uns grandes resultados que, non obstante, non permitirán, polo acadado ata hoxe, manter as divisións e poder loitar polos títulos.