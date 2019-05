Bouzas, centro de reunión do kárate infantil vigués este sábado coa súa festa anual

Print This Post

Os clubs Shotokan e Okinawa, os colexios Compañía de María e CEIP San Salvador de Teis e o alumnado pertencente ao programa municipal de escolas deportivas concorren a este campionato organizado pola Agrupación Deportiva Zanshin e que o alcalde, Abel Caballero, presentou no Concello.

O rexedor estivo acompañado do concelleiro de Deportes, Manel Fernández, así como do presidente da AD Zanshin, Fernando Álvarez, de dous dos seus directivos, María José García e Alfonso Rodríguez, e de tres karatecas da Escola Shotokan que disputarán o evento: María Corredeira, Elisa de la Torre e Nerea de Sousa.

Participantes de 4 a 18 anos exhibirán a súa calidade nun evento que encherá as bancadas do pavillón boucense. A competición, de defensa persoal, contará tamén con exhibicións de karate-do e kobudo por cintos negros e instrutores e de tai-chi por alumnos da EK Shotokan.O alcalde animou á cidadanía a presenciar esta espectacular festa do kárate de formación.