Brutal agresión a un conductor de Vitrasa cuando le recrimino y exigió que se colocara la mascarilla a un usuario

Lamentable episodio el sucedido en una línea de bus urbano que hacía la ruta por la calle Travesía de Vigo, a las 14:44 horas en el día de ayer.

Un varón, no contento con no hacer uso de la correspondiente mascarilla, cuestión obligatoria en espacios donde, por limitación no se puede guardar la distancia de seguridad, llevaba los pies encima de los asientos, impidiendo sentarse a otros usuarios.

Esa actitud llevó al conductor a recriminarle y exigirle que hiciese un uso adecuado del mismo y se colocase la mascarilla.

El individuo se levantó de su asiento y se dirigió al puesto del conductor, que fue objeto de la violenta respuesta a sus requerimientos, recibiendo varios puñetazos.

El conductor se defendió como pudo, auxiliado por algunos de los usuarios que lograron sacar al agresor del bus, mientras realizaban llamada a la Sala de Comunicaciones de esta Policía Local de Vigo.

Una Patrulla del GOA atendió el requerimiento y una vez en el lugar, fueron informados de todo por el agredido y los testigos, dirigiéndose al ahora detenido para interrogarle por su actitud.

Antes de entablar conversación con él, le indicaron que hiciese uso de la mascarilla, levantándose el individuo, empujando uno de los agentes para acto seguido propinarle un puñetazo en el pecho.

Esta fue su última acción violenta, dado que los otros miembros de la Unidad procedieron a la inmediata detención de; M. V. G, de Vigo y 43 años de edad, por la Comisión de un Delito de Atentado.

El conductor, que mostraba en el pómulo izquierdo las consecuencias de su agresión, también indicó a la patrulla su disposición de presentar la correspondiente denuncia por los hechos.

El momento de la agresión