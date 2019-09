Buscan a un nadador de tríatlon portugués que puido afogarse nunha proba no río Miño

Print This Post

A Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), a través do CIAE 112 Galicia, ven de activar o protocolo de colaboración transfronteriza no caso de emerxencias, ARIEM112, para tratar de localizar a un participante dunha proba de Triatlon que se celebraba no embarcadeiro de Goián, en Tomiño.

Ás 17:30 horas desta tarde, efectivos de Protección Civil de Tomiño daban conta do suceso ao 112 Galicia. A partir dese momento, púxose en marcha un dispositivo de busca. Participan ademais dos efectivos de Protección Civil da localidade, a Garda Civil, os Bombeiros de Baixo Miño, o GES da Guarda, Salvamento Marítimo e o Servizo de GardaCostas de Galicia. Tamén se alertou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Pola parte portuguesa, atópanse na procura bombeiros voluntarios de Vilanova de Cerveira, mergulladores e unha embarcación da Comandancia Naval do Miño.