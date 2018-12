Caballero: “A decisión de Mos sobre os terreos do polígono do Rebullón é inadmisible e intolerable” O Concello de Vigo remitirá unha carta ao Concello do Mos, á Xunta de Galicia e ao Instituto Xeográfico Nacional na que rexeita a decisión unilateral do pleno mosense sobre os límites do municipio no polígono do Rebullón. “En término políticos é inadmisible e intolerable”, sinalou o alcalde.