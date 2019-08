Caballero: “A proposta do Concello para a Biblioteca do Estado satisfai ao Goberno” O alcalde de Vigo informou este luns de que o Ministerio de Cultura aceptou a proposta do Concello para construír a Biblioteca do Estado nunha parcela municipal da rúa Lalín. “É a única opción que existe, máis pronto que tarde teremos a nova infraestrutura”, sinalou o rexedor.