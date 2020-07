Caballero: “a proposta do Goberno é a maior concesión que se fixo á FEMP na historia da democracia”

O presidente da FEMP, Abel Caballero, referiuse √° proposta do Goberno √° FEMP como “a maior concesi√≥n que se fixo √° FEMP na historia da democracia”, resumiu, “ofr√©cenos unha f√≥rmula para cumprir a lei e resolver o problema dos remanentes”. O texto prev√© unha mobilizaci√≥n masiva de remanentes “que temos no banco e que non se poden usar porque hai unha lei org√°nica desde 2012 que a proh√≠be” e ofrece a posibilidade de usalos e devolvelos sen d√©ficit.

En declaraci√≥ns aos medios, sinalou que a proposta tam√©n permite o uso do super√°vit de 2019, suprime a regra de gasto de 2020 -e probablemente tam√©n de 2021, avanzou-; permite ampliar o excedente de 2018; mant√©n as entregas a conta deste ano – “moi superiores √°s que se far√°n efectivas” – e fai a liquidaci√≥n de 2018 con 600 mill√≥ns de euros a favor dos Concellos; crea un fondo de transporte pagado polo Goberno de Espa√Īa que pode chegar ata os 400 mill√≥ns de euros; e, destacou Caballero, “pres√©ntanos como suxeitos activos nos fondos europeos. E isto √© moi importante ‚ÄĚ. Segundo explicou, “hai enormes recursos europeos e os concellos somos inversores bos e eficaces”.

Ademais, engadiu, “o Goberno de Espa√Īa comprometeuse a tratar o novo financiamento local ao mesmo tempo que o financiamento auton√≥mico”; e no que respecta √°s competencias, o compromiso √© modificalas mediante lexislaci√≥n para resolver o que se eliminou co LRSAL.

Na s√ļa intervenci√≥n, o presidente observou que “os remanentes, o excedente, a regra de gasto, a pr√≥rroga do super√°vit, as entregas a conta, o fondo de transporte, os fondos europeos e as reformas lexislativas” son as cuesti√≥ns que se tratar√°n ma√Ī√° na Xunta de Goberno Extraordinaria da FEMP que se celebrar√° electr√≥nicamente a partir das 10 horas.