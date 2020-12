Caballero advirte de que a Xunta será a “única culpable” se a ampliación do Ifevi non chega para Conxemar Abel Caballero advertiu unha vez máis de que se a ampliación do Ifevi non está lista para a próxima edición de Conxemar, a única culpable será a Xunta de Galicia dado que poido ter iniciado hai dous meses o proceso de licitación das obras -condicionado á disposición do solo -. De telo feito así, os traballos poderían comezar ao día seguinte do acto de levantamento de actas previas á ocupación para a expropiación dos bens e dereitos, convocado para o 11 de decembro polo Concello de Vigo.