Caballero agradece a labor da Garda Civil na inauguración da súa nova sede no Porto de Vigo O alcalde participou este mércores na estrea das novas instalacións do Garda Civil no Peirao do Comercio do Porto de Vigo. Abel Caballero destacou o “papel fundamental” do Instituto Armado en defensa da unidade de España e mencionou a cooperación coa Autoridade Portuaria de Vigo para salvar as trabas urbanísticas que permitiron acondicionar a zona.