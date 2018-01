Caballero agradece o “traballo” dos sanitarios que palían “unha parte das deficiencias do hospital” “Menos mal que os profesionais están a suplir con celo, coa súa capacidade e coa súa responsabilidade unha parte das deficiencias do hospital”, valorou o alcalde. Caballero denuncia “queixas” cidadás por pacientes “tirados” nos corredores das Urxencias do Álvaro Cunqueiro, “saturadas” nun centro hospitalario con “so” dous anos de vida.