Caballero anima á cidadanía a seguir este domingo en Navia a I Carreira do Corazón

Compartir en:









Acompañado polo concelleiro de Deportes, Manel Fernández, o presidente da Asociación Kilómetros por ti MFA, Diego Fernández, o presidente da Asociación de Cardiópatas de Galicia Sur, Antonio Cascante, e membros da organización, o rexedor animou á cidadanía a que acuda a presenciar esta nova proba, que se une ás iniciativas solidarias que poñen o foco no atletismo.

“Que vigueses e viguesas participen”, sostivo Caballero, que lembrou que “o running é unha parte integrante da cultura viguesa que practicamos en tantos lugares e é unha actividade deportiva saudable da maior importancia”.

A proba, cun tope dun milleiro de inscritos na suma dos participantes na carreira competitiva (10.000 metros) e a andaina (6 km.), cubrirá sen problemas o obxectivo pois conta con máis de 950 persoas dispostas a andar (superadas as 560 xa) ou a correr (preto de 400).

“A idea parte dun acontecemento moi triste para nós”, recoñecía a organización, pois en setembro pasado perdían a un amigo, Mario Fonseca, de morte súbita mentres practicaba ‘running’. Mario Fonseca tiña 40 anos. “Os seus máis achegados decidimos que o mellor que podiamos facer era non quedarnos de brazos cruzados e facerlle unha homenaxe”, e de aí este memorial que, para lembrar a quen “era todo corazón” centrouse en “concienciar á xente que un estilo de vida saudable pode ser a clave dunha protección cardiosaludable”, dixo Diego Fernández.

A carreira discorrerá por Navia e o paseo do Lagares. As rúas de paso serán: Lamelas, Pedra Seixa, Xuncal, San Paio, Paseo do Lagares, Avenida da Florida, Paseo do Lagares, rúa Río Lagares, Caramuxo, Avenida Ricardo Mella, Teixugueiras ata o cruzamento con Ufas, Teixugueiras de novo, Limpiño, Parque Nelson Mandela, Limpiño ata o cruzamento con Pedra Seixa, Limpiño, Teixugueiras e Lamelas, rematando fronte ao Máis Que Auga.

No 10.000 haberá catro categorías: sénior (ata 39 anos), máster A (40-49), B (50-59) e C (60 ou máis anos), con trofeos para os tres primeiros homes e as tres primeiras mulleres de cada unha delas. A recolleita de dorsais realizarase este venres e sábado 7 en Decathlon Meixueiro (de 10:00 a 21:00) e o domingo de 8:00 a 9:30 en Máis que Auga Navia.

A organización entendeu que a proba debe de ser un exemplo, polo que será unha carreira cardioprotexida que contará con animación tanto durante a mesma como ao final, coa actuación da cantante Sokie, que interpretará, entre outros, “Ven”, o tema da carreira.

Antonio Cascante, en representación da asociación de Cardiópatas de Galicia Sur, explicou que esta é “das primeiras e case únicas iniciativas en España” que advirten de que as enfermidades do corazón son a primeira causa de morte no primeiro mundo.