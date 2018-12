Caballero anima a sumarse á solidariedade do sexto festival Rock Children O alcalde participou este mércores na presentación xunto aos promotores do evento, que reunirá desde o xoves ata o sábado a unha ducia de bandas de rock na Reserva, na Sala Master e no Transylvania. Os ingresos do festival, en beneficio de AFAN e das familias con menores.