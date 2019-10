Caballero anima aos viguéses e viguesas aroupar no Auditorio Mar de Vigo a Pedro Sanchez

Abel Caballero fai unha invitación a toda a cidade para que asistan para que saiban cal é o o seu proxecto conxunto, o que o goberno de Pedro Sánchez o que desbloqueou e facendo pola cidade de Vigo.

Abel Caballero desexa xuntarse co candidato socialista para explicarlle os proxectos que ten para Vigo e lanzar un proxecto en común, Caballero considera que este acto é moi importante para esta cidade.

Sera mañá sábado 5 de outubro, o presidente do goberno en funcións e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, ás seis da tarde no Auditorio Mar de Vigo.

Estará acompañado polo secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero; o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e pola cabeza de lista ao Congreso dos Deputados por Pontevedra, Olga Alonso.