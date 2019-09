Compartir en:









O alcalde de Vigo animou a toda a cidade a achegarse á Festa do Marisco que se celebrará esta fin de semana no Porto Pesqueiro de Vigo. Acompañado polo pregoeiro, o actor Xosé Antonio Touriñán, Caballero felicitou á organización e augurou o mellor dos éxitos “á mellor festa do marisco do mundo”.