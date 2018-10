Caballero anuncia 2,1 millóns de euros para a base, que benefician a 32.600 deportistas, e reforza o programa municipal de escolas deportivas As Escolas Deportivas Municipais abriron un novo curso o pasado día 1 (ata o 31 de maio) e o Concello de Vigo oferta este ano 6.000 prazas no programa municipal de escolas deportivas, un milleiro máis que o ano pasado. “É bo ter dispoñibilidade e algunha marxe porque a matrícula ábrese cada mes”. No curso 17/18 ocupáronse ata 4.600 prazas, é dicir, un 92% da oferta.