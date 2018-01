Caballero anuncia o interese do Concello por “recuperar a carreira do Calvario”, este domingo con 800 atletas O alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentou hoxe no Concello a segunda carreira atlética popular do ano, Calvario 5+5, primeira que o pulo privado e da propia Concellería de Deportes recuperan tras dous anos de ausencia.