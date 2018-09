Caballero anuncia o Memorial Pablo Beiro para o sábado, entre Iberconsa e Gran Canaria en Bouzas, e recoñoce a “exemplaridade do Amfiv”

Connect on Linked in

O rexedor, que felicitou a Iberconsa por asociar o seu nome co do club vigués de División de Honra (“sempre é de agradecer que haxa patrocinios no deporte e singularmente para o Amfiv”, dixo), amosou o seu apoio ao memorial “primeiro por Pablo Beiro, que foi tanto tempo concelleiro nesta casa e fixo tan bo traballo”, apuntou, e despois “polo que significa o Amfiv na súa dimensión deportiva e de exemplaridade no deporte”.

Caballero, que animou a que a cidadanía se achegue o sábado á vila boucense, anunciou tamén que na Farola, en Colón, o sábado pola mañá (10:00 horas) montaranse dúas canastras “para que todo o mundo poida sentarse a xogar ao baloncesto en cadeira, que é dunha dificultade extrema e significa un esforzo difícilmente imaginable”, sostivo.

O alcalde estivo acompañado polo concelleiro de Deportes, Manel Fernández, o presidente do Club Deportivo Amfiv, José Antonio Beiro, o directivo José Carlos González e o xogador Santi Comesaña. Beiro agradeceu “as gañas e o ímpetu do Concello para que ano tras ano se celebre este memorial” e considerou “importante” para a visibilidade do baloncesto en cadeira de rodas o acto matinal na Farola para “probar a vivir de primeira man a discapacidade, o estar nunha cadeira de rodas para que a xente se involucre e cambie a forma de pensar”.

O rival fará unha pequena pretempada en Vigo (de xoves a domingo) e o Amfiv aproveitará para facer adestramentos conxuntos ante “un equipo moi parello ao que nunca nos enfrontamos en pretempada”.