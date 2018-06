Caballero aposta por que “pesca e o compliance vaian sempre da man para que Vigo siga sendo un referente mundial”

Connect on Linked in

Vigo acolle hoxe e mañá o primeiro Congreso Internacional Compliance na Industria Pesqueira, no que participan máis de 20 relatores de alto nivel nacional e internacional entre os que se atopan representantes da FAO, a OIT, a UE e de numerosas institucións públicas e privadas do sector pesqueiro.

“Pesca e compliance deben ir necesariamente dá man para que Vigo siga sendo un referente mundial na pesca; unha actividade que forma parte do noso ADN e que queremos que permaneza no futuro”, asegurou Abel Caballero na inauguración do evento.

O alcalde destacou ademais a importancia de que o compliance non relaciónese unicamente coa visión punitiva “senón coa parte positiva, que é a protección ao medioambiente, a trazabilidad e o respecto ao consumidor final”. Caballero lembrou tamén o esforzo realizado fai dez anos “para que a Axencia Europea de Control de Pesca tivese a súa sede en Vigo, o que demostra a nosa autoexigencia no cumprimento e a transparencia”.

O congreso, que abordará diversos aspectos dos programas de cumprimento, así como as medidas para adoptar polas organizacións da industria pesqueira para facer dela unha industria máis ética, honesta e comprometida, está organizado pola World Compliance Association, organización sen ánimo de lucro presente en oito países de todo o mundo.

O seu presidente, Iván Martínez, destacou o “xigantesco campo que aborca o compliance, que vai desde a ética á prevención das fraudes, a aplicación de sistemas anticorrupción e moito máis”.

O acto de inauguración, na sede de Afundación, contou ademais con Javier Fraga Díaz, director de Banca Mar (Abanca), principal patrocinador do evento; con Juan Manuel Vieites, secretario xeral de Anfaco- Cecopesca, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana. A conselleira afirmou que esta cita “é un fito importante no sector e consolida a Vigo como capital mundial do sector tamén desde o punto de vista normativo”.