Caballero avanza que a cuberta e a nova fachada de Río estarán instaladas no próximo partido do Celta O goberno de Vigo continúa coa remodelación da bancada de Río, no estadio municipal de Balaídos, e estima ter completamente instalada tanto a nova cuberta como a fachada ondulada para o 29 de xaneiro, data do próximo partido do Celta en Vigo. O Concello abre este venres a Avenida de Citroën ao tráfico en dirección Castrelos.