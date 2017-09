Caballero avanza que o PXOM trazará unha cidade pensada para as persoas e con espazos de participación cidadá

Print This Post

O rexedor trazou a visión do urbanismo que defende o goberno local durante a inauguración dunhas xornadas organizadas polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Tal e como avanzou, o próximo plan xeral virá rexido por un concepto de cidade habitable, pensada para as persoas -e non para os promotores-, con espazos de participación cidadá.

Respecto á redacción do documento, Caballero criticou a demora da Xunta en comprometerse a pagar o 50% da elaboración, logo de ser os culpables da anulación do PXOM e de non aceptar a vía Parejo como solución. Na súa opinión, a intencionalidade da Xunta é frear o desenvolvemento urbanístico de Vigo.