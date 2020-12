Caballero avoga polo uso de fondos europeos para o repoboamento rural

O alcalde participou este mércores por videoconferencia no II Foro Nacional “Turismo e despoboamento rural” no que defendeu a necesidade de “reverter a desertización e o despoboamento rural que é unha degradación do territorio”. Aposta Caballero polo uso dos fondos europeos e dos fondos Covid do Goberno de España no repoboamento do rural xa que o turismo, dixo, “debe estar ligado ao territorio”, sendo “unha “panca” para a repoboación polo que precisa de axudas. E no ámbito rural, a actividade lígase a oportunidades económicas e á calidade de vida que “debemos potenciar”.

Noticias de última hora en Vigo