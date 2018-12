Caballero cataloga de “gran torneo” o Trofeo Concello de Vigo Globalmar de balonmán alevín no Loureiro do 26 ao 28 O alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentou o venres a terceira edición do Torneo Concello de Vigo – Globalmar de categoría alevín (9-12 anos) que se vai disputar do 26 ao 28 deste mes no pavillón municipal do Loureiro (Carballal), baixo a organización da Agrupación Deportiva Carballal e co apoio de Globalmar Sealand e da Concellería de Deportes.