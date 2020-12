Caballero celebra que o TSXG rechaze un recurso do Sergas e obrígalle a pagar 5,7 millóns polo IVE da concesión do Álvaro Cunqueiro

A sección cuarta da Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rexeitou un recurso de apelación interposto polo Sergas e ratificou a condena acordada por un xulgado de Santiago, que obriga á administración autonómica a pagar 5,7 millóns de euros, en concepto do IVE/IVE non abonado entre 2015 e 2017 á concesionaria do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

A sociedade concesionaria, Novo Hospital de Vigo, interpuxo un recurso contencioso contra o Sergas por entender que, neses exercicios, a administración non abonou o IVE que debía, aplicable ao canon anual que paga á empresa. Así, a administración sostiña que o tipo aplicable era do 10 % (o vixente no momento da licitación do contrato) e a concesionaría reclamaba o 21%, despois de que unha inspección tributaria determinase que debía ser esa porcentaxe.

O TSXG deu a razón á sociedade, e apuntou que a administración autonómica, dado que a Axencia Tributaria non lle advertía dese cambio, debería reclamar ante o Tribunal Económico Administrativo Rexional, algo que non fixo.

Ademais, o alto tribunal galego lembra que, aínda que o contrato non determinase o IVE/IVE e aplicouse o vixente nese momento, ese imposto aplicado a “actividades non sanitarias” réxese pola lexislación en vigor, polo que o tipo pode variar.

Por todo iso, desestimou o recurso e confirmou a sentenza do xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, que xa deu a razón á concesionaria en primeira instancia.