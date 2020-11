Caballero denuncia paralización de 6 obras de A Xunta en Vigo

O alcalde denunciou publicamente esta mañá que a Xunta ten paradas en Vigo obras por case 16 millóns de euros, nun contexto económico no que é máis importante que nunca a reactivación económica con inversión pública. En rolda de prensa, explicou que un deses proxectos é o Paseo de Bouzas, cun orzamento de 1,9 millóns, a humanización de García Barbón -entre Rosalía de Castro e Isaac Peral -, cun orzamento de 2,2 millóns; ou a Ronda de don Bosco, humanización en marcha por 1,7 millóns, cun avance pendente nestes momentos dunha autorización de Patrimonio Histórico. Nunha situación similar atópanse as ramplas da Gran Vía, dado que non se poden realizar os tramos que van desde Urzáiz a María Berdiales e desde Venezuela ata Praza de España, actuacións previstas en 5 millóns. Por último, o rexedor referiuse á ampliación do Ifevi, tamén pendente da administración autonómica, un proxecto valorado noutros 5 millóns aproximadamente.

Por outra banda, o alcalde reclamou máis axudas públicas para o sector da hostalaría dado que é unha competencia exclusivamente autonómica. Na súa opinión, o goberno de Galicia debe resarcir as perdas do sector cos 750 millóns que a Comunidade recibiu do Goberno Central.