O alcalde entregou este xoves no Concello os diplomas e recoñecementos ás nenas e nenos de diferentes centros educativos da cidade que participaron no XI Concurso de Pintura Vigolandia arredor da temática do Nadal. Durante o acto, o rexedor eloxiou a calidade traballos que concorreron ao certame organizado polo IFEVI.