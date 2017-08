Caballero di que a carreira 24 horas de Vigo é “unha proba de dureza extrema”, en Castrelos do 26 ao 27 O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado polo concelleiro de Deportes, Manel Fernández, membros do Club Castrelos 20:30 (José Vidal, Eusebio Alén e Ana Andrés), organizador da proba popular, e varios dos patrocinadores privados, presentaron hoxe xoves a segunda edición da 24 VGO, as xa consolidadas 24 horas de Vigo, unha proba fixada dende as 12:00 horas do sábado 26 de agosto ao mediodía do domingo 27 no circuíto dun quilómetro do parque de Castrelos.