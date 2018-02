Caballero di que A Gran Bikedada, este domingo dende Montero Ríos, xa “traspasa fronteiras”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O xefe do goberno municipal, rodeado polo concelleiro de Deportes, Manel Fernández, o presidente da entidade organizadora Social Ciclismo Fan Manager, Manuel Alonso, e representantes de patrocinadores privados (Coca-Cola, Zona Náutico), clubs ciclistas e Federación Galega de Ciclismo, explicou que a proba, co mesmo trazado que en 2017, é “unha marcha dura nunha ruta marabillosa, a Senda da Auga, que se inicia en Montero Ríos ás 9:00 horas e que levará á serpe multicolor por Redondela, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes (encoro de Eiras).

Con tres opcións para as BTT (bicicletas de montaña) de medio fondo (42,2 quilómetros), fondo (64,4 kms.) e gran fondo (94,6 kms.), a edición deste ano bate récords de participación (654 inscritos). Para Caballero, débese á “importancia da proba”, pero tamén a que “estamos asistindo a unha nova primaveira da bicicleta e do ciclismo. Estase empezando a converter nun transporte habitual e querémola así en Vigo, por iso os carrís bici, que xa empezamos a facer”, sostivo.

José “Xagarós”, coordinador da entidade promotora do evento, explicou que a proba será dura: “Levamos dous meses de inverno, sabemos que hai moita lama e ata no terreo cha será difícil rodar porque as rodas se afunden”, pero valorou a consolidación desta marcha das bicicletas de BTT como “un reto persoal de cada participante”.

A organización tamén ofrece durante toda a fin de semana, nas Avenidas, probas ciclistas de promoción para nenos e o domingo haberá dúas actuacións do grupo vigués Galirockers Crew, con bailarines de danzas urbanas que animarán ao público coa súa actividade denominada Cor&Dan (correr, andar e danzar), unha novidade dentro das actividades de animación previstas.

Xagarós tamén aludiu ao apoio dos clubs ciclistas (CC Vigués, CC Teis, CC Coruxo, CC A Lamprea e CC Spol) e da Federación Galega.

Caballero, pola súa banda, lembrou que están entre os inscritos Óscar Pereiro, Ezequiel Mosquera e Lucía Vázquez. A proba, non competitiva, sí terá premios especiais: ao equipo máis numeroso, ao equipos máis numerosos non galego, ao equipo feminino máis numeroso e á participante e ó participante chegados de máis lonxe.