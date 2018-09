Caballero eloxia a capacidade de innovar e atraer de Vigo na inauguración de dous congresos no Campus universitario

O campus da Universidade de Vigo acolleu esta mañá a inauguración de dous novos congresos. Un deles é o IV Foro de Innovación e Biotecnoloxía para un sector mariño e alimentario máis competitivo e sustentable, que organiza Anfaco Cecopesca. O outro, o XXIX Congreso de Estudos de Telecomunicación, un dos principais eventos organizados polo Consello Estatal de Estudantes de Telecomunicación.

Durante a súa intervención neste último, que reúne ata o domingo na cidade a representantes de escolas de Telecomunicacións de toda España, Abel Caballero agradeceu aos organizadores a elección de Vigo e destacou a importancia destes estudos. “Fun precisamente eu, cando era ministro nos anos 80, quen xerou a primeira administración de telecomunicacións de España e a primeira lei de ordenación de telecomunicacións que se aprobou no país”, lembrou o alcalde.

Os representantes estudantís dos centros asistentes analizarán durante unha semana as diversas situacións que afectan á súa profesión (tanto a nivel estudantil como no futuro e as posibles solucións desde o ámbito universitario) e debaterán sobre as actividades realizadas pola asociación ao longo do ano nunha asemblea xeral. Ademais, haberá un ciclo de conferencias para coñecer o punto de vista das empresas, dos colexios profesionais e dos enxeñeiros xa inmersos no mundo laboral.

Pola súa banda, o congreso organizado por Anfaco reúne a investigadores de toda Europa para mostrar as máis avanzadas tendencias e solucións dispoñibles no ámbito da biotecnoloxía para o sector mariño. Caballero aplaudiu o seu “traballo no desenvolvemento do I+D sempre desde o respecto e o coñecemento do mar”.

Coa celebración deste foro preténdese crear un punto de encontro para a transmisión do coñecemento tecnolóxico e as diferentes oportunidades existentes para a industria mariña e alimentaria.