Caballero esixe a Audasa a humanización e insonorización da entrada a Vigo da AP9

Abel Caballero critica que o proxecto de pantallas ac煤sticas de Audasa s贸 cubra o tramo da autoestrada ata Chapela e non o percorrido entrando en Vigo, o que considera 鈥渋ntolerable e un insulto 谩 cidade鈥.

鈥淨ueremos insonorizaci贸n total en todo o tramo urbano en Vigo da autoestrada e con alta calidade e queremos a humanizaci贸n da AP9, que en Vigo d谩 a sensaci贸n de avenida de entrada a Kosovo en tempos de guerra m谩is que dunha autoestrada que entra na primeira cidade de Galicia鈥, apuntou o rexedor este martes en rolda de prensa, engadindo que a autoestrada est谩 desatendida e chea de pintadas.

鈥溍 unha calamidade e non o toleramos m谩is鈥, lamentou Caballero que dixo estar dirix铆ndose a Audasa para 鈥渆sixirlle de forma inmediata que borre as pintadas, que realice un novo colorido e unha nova forma de entender a autoestrada na entrada a Vigo e que a humanice. Xa est谩 ben de cobrar e non dedicar nin un euro en atendela鈥. Por iso, manifestou o seu 鈥渘on absoluto 谩 idea peregrina de deixar Vigo sen atender con plataformas de insonorizaci贸n ac煤stica, de non limpar e po帽er a autoestrada nas condici贸ns que se require鈥.