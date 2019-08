Caballero espera co Memorial Quino Salvo “mobilizar ao baloncesto vigués” O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou hoxe as accións previstas por mor da cuarta edición do Memorial Quino Salvo de baloncesto, que culminará co partido amigable do 10 de setembro entre o Obradoiro de Santiago e o Alba Berlín no Pavillón Central das Travesas (20:30 horas).