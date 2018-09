Caballero garante “apoio incondicional” aos traballadores no seu conflito contra Dornier

Connect on Linked in

O voceiro dos traballadores da XER (Xestión de Estacionamento Regulado), tamén coñecida como zona azul, Luis Cordovés, tomou a palabra este mércores antes da sesión ordinaria do Pleno da Corporación de Vigo. No nome do persoal, Cordovés denunciou o despido de oito traballadores e, pese a suspender a folga para volver negociar, Dornier non accedeu á súa readmisión.

“Isto non se pode permitir, nin neste nin en ningún outro servizo público”, sinalou Cordovés, quen pediu “apoio” de todos os grupos políticos para “que poñan á empresa no seu sitio”. A ese respecto, expresou a súa esperanza de que o expediente sancionador aberto polo Concello a Dornier “vaia adiante” e que o goberno local “bote á empresa”, que “non debería de concursar máis”. Finalmente, Luis Cordovés advertiu de que os traballadores non van “parar” ata que se solucione a súa situación, porque xa deron “unha oportunidade” á empresa concesionaria.

O alcalde, Abel Caballero, trasladou o “apoio incondicional” do goberno de Vigo ao persoal “dentro da lei”. “Isto vaise a arranxar. Mentres eu sexa alcalde, os traballadores estarán en primeira liña da acción do goberno”, aseverou.

Nesta mesma liña, o concelleiro de Seguridade, Carlos Font, proclamou que o goberno “vai facer cumprir o contrato” e advertiu de que “hai que tomar as decisións desde a legalidade, non desde a calor de certas situacións”.

Engadiu Font que a argumentación da empresa para os despidos carece de base contractual e a apertura do expediente sancionador a Dornier chegará “ata as últimas consecuencias”. O goberno de Vigo reiterou que o contrato asinado inclúe a subrogación de todo o persoal, estimou que a empresa actúa de forma “hostil”, con indicios incluso de represión sindical e prometeu “firmeza”.

Os grupos da oposición coincidiron en reclamar que se rescinda o contrato á concesionaria e en apuntar que xa advertiran dos problemas que xeraría esta concesión. A portavoz do PP, Elena Muñoz, asegurou que “esta empresa non pode traballar para o Concello nunca máis” mentres que o voceiro de Marea, Rubén Pérez, esixiu ao goberno local control ás empresas e manifestaron que “queremos a esta empresa fóra da contratación pública”.