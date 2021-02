Caballero: “Imos a reconstruír a historia e duplicar as zonas verdes de Vigo” O alcalde de Vigo anunciou este martes que o goberno local duplicará as zonas verdes da cidade grazas ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que está en tramitación. Con motivo do Día Mundial dos Humidais o rexedor visitou o parque da Bouza e destacou a importancia das zonas humidas do municipio.