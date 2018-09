Caballero insta a fortalecer a unión de institucións e empresas do naval para avanzar na renovación da frota e aumentar a forza na toma de decisións “A unión de institucións, empresas e todos os colectivos implicados é clave para conseguir que o sector naval teña máis forza na súa capacidade de decisión: temos que estar xuntos e utilizar as nosas sinerxias”, asegurou este venres o alcalde no Foro Abanca e Faro de Vigo, que reflexiona sobre o futuro do sector naval en Galicia