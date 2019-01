Caballero: “Os compromisos que o Goberno de España asumiu con Vigo cúmprense todos”

Print This Post

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, abordou este luns en rolda de prensa o documento dos Presupostos Xerais do Estado e as partidas económicas que afectan a cidade. No seu balance, o rexedor afirmou que “os compromisos que o Goberno de España asumiu con Vigo cúmprense todos”.

Desde o AVE por Cerdedo ata a Biblioteca do Estado, pasando pola Avenida de Madrid ou a Muralla do Castro, Caballero considera que o Goberno de Pedro Sánchez cumprirá con todos os proxectos previstos para a cidade. “Eu respondo, vou a seguir sendo alcalde e os compromisos van cumprirse”, sinalou.

Abel Caballero explicou que no documento presentado polo Ministerio de Facenda recóllese unha partida de 1 millón de euros para o AVE Vigo-Ourense por Cerdedo e avanzou que ADIF aprobará a vindeira semana a elaboración do estudio hidroxeolóxico.

“O ministro Ábalos adquiriu un compromiso aquí comigo e os Presupostos do Estado o respectan escrupulosamente, quedou detido na declaración de impacto ambiental hai cinco anos por parte do Goberno do PP, cinco anos nun caixón”, explicou antes de reiterar que o proxecto queda “desbloqueado e en marcha”.

En segundo término o alcalde fixo mención á Estación do AVE e aos case 11 millóns de euros -4,2 millóns este ano- que aporta ADIF para a infraestrutura. “Compromiso cumprido, como acordamos, por tanto, tres de Alta Velocidades, desbloqueada”, indicou.

Biblioteca do Estado e Avenida de Madrid

En referencia á Biblioteca do Estado, Abel Caballero asegurou que neste momento o Concello está cambiando a cualificación do solo para que os terreos sexan dotacionais de cultura, un trámite que durará nove meses, e mentres o Goberno elaborará o proxecto. “Antes dun mes estarán aquí os técnicos de Cultura para verificar a zona e confirmar a Biblioteca que intentou paralizar Feijóo”, engadiu o rexedor.

No tocante á humanización da Avenida de Madrid, Caballero indicou que de forma inmediata o proxecto será sometido a exposición pública no Boletín Oficial do Estado (BOE) e que haberá un novo convenio con maior orzamento.

Muralla do Castro

Abel Caballero sinalou que este mes firmará tamén o acordo para a mellora da Muralla do Castro e sobre o compromiso de ampliar a Autovía Rías Baixas (A52) desde O Porriño ata Vigo por medio dun túnel, apuntou que se inicia coa declaración de impacto ambiental. “Require estudo hidroxeolóxico, tres anos, os fondos que hai son suficientes, o resto é demagoxia”, afirmou.