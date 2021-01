Caballero parabeniza á Escola de Empresariais polo seu traballo a prol do progreso e avance da cidade

Na súa intervención, o alcalde destacou o papel da Escola de Empresariais ao longo da súa historia por ser “quen de ir marcando unha parte do desenvolvemento da cidade e do sur da provincia”, nacendo a principios do século XX no contexto dunha “potente revolución industrial” na cidade e na que o seu apoio técnico permitiu desenvolver unha nova forma de organización empresarial e novos profesionais que se adaptaron ás empresas da modernidade.

O rexedor identificou a historia da Escola coa propia historia de Vigo trasladándolle a súa felicitación polo traballo realizado a prol do progreso e o avance da cidade.

Caballero amosouse “enormemente honrado” de estar presente no acto “polo que significades unha forma de entender a cidade, as novas necesidades e os cambios. A Escola marca unha forma de adaptación á realidade e sinto orgullo do que representades”, augurando que o alumnado formará parte da organización da “nova economía” no futuro.