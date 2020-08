Caballero preside a homenaxe aos alcaldes demócratas asasinados polo fascismo no 36 Un ano máis, o Concello rendeu homenaxe aos ex alcaldes de Vigo e Lavadores, Emilio Martínez Garrido e José Antela Conde, respectivamente, fusilados polo alzamento do fascismo en agosto de 1936. Nos Xardíns da Memoria Histórica de Pereiró tamén se lembrou a memoria doutros demócratas asasinados como os deputados Antonio Bilbatúa ou Enrique Heraclio Botana, entre outros.