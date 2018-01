Caballero reclama á Xunta a “urxente” substitución das conducións de auga do Ceip Ría de Vigo O mal estado das conducións é a causa pola que a auga das billas do Ceip Ría de Vigo é de peor calidade que a entra no centro educativo, segundo indica un informe municipal que o rexedor enviará ao conselleiro de Educación para que substitúan as tubaxes de forma inmediata