Caballero recuerda que fue la Xunta la que impidió que las rampas de Gran Vía llegaran a Plaza de España

Abel Caballero reiteró la voluntad del Ayuntamiento de completar las rampas de la Gran Vía desde Urzáiz hasta la Plaza de España para lo que se requiere una autorización de la Xunta. debido al éxito de esta instalación y que no hay ningún argumento para justificar la negativa regional, el gobierno de Feijóo debe reconsiderar la oposición que ha tenido a este proyecto de movilidad.

El alcalde de Vigo volvió a denunciar a la Xunta después de su negativa a autorizar al Ayuntamiento a completar las rampas de la Gran Vía desde Urzáiz hasta la Plaza de España. Eun una rueda de prensa recordó que el único argumento que utiliza la Xunta para paralizar este proyecto -según un informe de Patrimonio- es que la actuación propuesta no está en línea con la preservación del casco urbano. A juicio de Caballero, no hay ninguna justificación, ni urbanística ni de ningún otro tipo, para no autorizar esta obra. La Xunta tendrá que reconsiderar su negativa ante la presión que ejercerá la ciudadanía porque este proyecto de movilidad -utilizado a diario por miles de personas- es un acierto indiscutible en la ciudad.