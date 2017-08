Caballero salienta que o Marisquiño sitúa a Vigo no “centro do deporte urbano de Europa” O alcalde adianta que, dado o rango do festival, solicitará á Xunta de Galicia que colabore na próxima edición achegando 200.000 euros, para igualar o investimento do Concello e da Deputación que suman 400.000 euros.