Caballero, sobre a folga en Atención Primaria: “Compartimos os seus obxectivos” Abel Caballero manifestouse este mércores sobre o paro convocado polo persoal sanitario de Atención Primaria para hoxe, en demanda de máis medios, máis tempo para atender aos pacientes e un aumento do 25% no investimento en Atención Primaria. “Quero darlle todo o apoio do goberno de Vigo, todo o apoio da cidade, porque compartimos os seus obxectivos”, afirmou o alcalde.