Caballero someteuse ás preguntas dos alumnos de Primaria do colexio Atalaia Cantabria Un grupo de cinco alumnos de Primaria do colexio Atalaia Cantabria entrevistou esta mañá ao rexedor nas instalacións do centro educativo. Diante dos micros respondeu preguntas sobre a xornada diaria dun alcalde, sobre o futuro do Dinoseto ou sobre as Illas Cíes, entre outras cuestións.